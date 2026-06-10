Denuncian riesgo por poste dañado y cables colgando

Habitantes de la colonia Del Norte aseguraron que han realizado diversos reportes para solicitar la reparación de la infraestructura dañada

Vecinos de la colonia Del Norte, en Monterrey, denunciaron el riesgo que representa un poste de energía eléctrica que resultó dañado y permanece con cables y parte de su estructura colgando sobre una zona de tránsito peatonal y vehicular.

El incidente se localiza en el cruce de las calles José María Vigil y Hermenegildo Galeana, donde, de acuerdo con habitantes del sector, una unidad de carga pesada habría ocasionado el percance al pasar por un reductor de velocidad.

Según relataron vecinos, el movimiento de la carga provocó que se tensaran los cables instalados en el sitio, lo que derivó en el desprendimiento de parte de la estructura superior del poste. Tras el incidente, varios cables quedaron suspendidos a baja altura, representando un peligro para quienes circulan por el área.

Los residentes señalaron que durante la noche personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al lugar para acordonar la zona y restringir el paso de peatones y vehículos.

Sin embargo, indicaron que las cintas de seguridad fueron retiradas o dañadas, por lo que durante la mañana la circulación continuó de manera habitual pese al riesgo existente.

Además de la amenaza que representan los cables colgantes, vecinos reportaron que el servicio de energía eléctrica se encuentra interrumpido en parte del sector desde que ocurrió el incidente.

Habitantes de la zona aseguraron que han realizado diversos reportes para solicitar la reparación de la infraestructura dañada, aunque hasta el momento únicamente han recibido números de folio sin que se concrete una solución definitiva.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el desperfecto a la brevedad, retire el riesgo para peatones y automovilistas, y restablezca el suministro eléctrico en las viviendas afectadas.

Mientras tanto, quienes transitan por el cruce de José María Vigil y Hermenegildo Galeana continúan haciéndolo entre cables y estructuras dañadas, una situación que, según los vecinos, podría derivar en un accidente si no se atiende de manera oportuna.