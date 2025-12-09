Denuncian riesgo por limitador de altura derribado

Habitantes de la colonia Residencial Las Quintas, en Guadalupe, hicieron un llamado a las autoridades para que acudan a retirar la estructura

Un limitador de altura derribado sobre la calle Circuito de las Quintas, a la altura de la calle Manzanos, en la colonia Residencial Las Quintas, en Guadalupe, provocó hasta este lunes afectaciones al tránsito vehicular y representó un riesgo para quienes circulaban por la zona.

La estructura, que se encontraba atravesada en la vialidad desde la madrugada, fue retirada parcialmente por vecinos, quienes la movieron hacia una de las orillas con el fin de evitar un accidente mayor.

No obstante, continúa siendo un peligro, pues había quedado prácticamente desprendido de una de sus bases y únicamente se sostenía por la otra.

No se ha confirmado la causa del colapso.

Habitantes del sector señalaron que pudo deberse al impacto de un vehículo de carga que rebasó la altura permitida o a un accidente ocurrido durante la madrugada.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado a las autoridades municipales de Guadalupe para que acudieran a retirar la estructura o, al menos, acordonaran el área.