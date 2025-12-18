Denuncian registro sin tapa en centro de Monterrey.

En el centro de monterrey se han registrado, en estos últimos años, diversos casos de calles sin un tipo de cuidado, ocasionando la posibilidad de accidentes

Múltiples automovilistas y peatones denuncian un registro de una empresa de telefonía que se encuentra al descubierto en el centro de Monterrey, generando preocupación por la posibilidad de un accidente.

El registro se encuentra en el cruce de Privada Lic. Verdad e Ignacio Luis Vallarta, en donde múltiples personas cruzan durante el día

Esta problemática se ha tenido desde hace casi un año, ya que en redes sociales, usuarios han denunciado este registro desde agosto de 2024.

La petición es que las autoridades correspondientes y la telefonía se hagan responsables y tapen este registro, así evitando que exista algún accidente derivado de la situación.