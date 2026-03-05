Denuncian presunto acoso de profesor de educación física

La Fiscalía ha recibido dos denuncias formales por presunto acoso sexual registrado en una primaria ubicada en el municipio de Guadalupe

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La escuela primaria Felipe de Jesús Martínez Chapa, ubicada en la colonia Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Guadalupe, se ha visto envuelta en un caso de presunta violencia y acoso por parte del profesor de educación física, identificado como Marco Antonio.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha recibido dos denuncias formales por presunto acoso sexual.

Las denuncias fueron interpuestas por el señor Mario Muñiz y la señora Sandy López, quienes señalaron como víctimas a sus hijas, ambas de 9 años. La menor, hija de Mario, tiene asperger grado 1.



El profesor había sido retirado de su cargo por dos meses, pero regresó a principios de febrero de 2026. Tras su regreso, los niños reaccionaron con depresión y ataques de ansiedad, situación que llevó a que se le prohibiera la entrada y se iniciara la denuncia formal.

Presuntamente, durante los ejercicios de educación física, el maestro aprovechaba para acercarse a las niñas, realizar tocamientos inapropiados y tomar fotografías de ellas mientras realizaban ciertos ejercicios.

Y es que las denuncias no solo son por acoso sexual, sino también por agresiones físicas y verbales durante las clases de educación física.

Los menores habrían sido insultados, castigados y obligados a realizar ejercicios bajo presión. De este tipo de denuncias ya suman dos ante la región escolar.

Aunque la directora de la escuela y el supervisor han mostrado disposición para colaborar, reconocen que no pueden tomar acciones adicionales sin la intervención de las autoridades escolares y la Fiscalía.