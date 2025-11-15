Denuncian presunto abuso a niña de kínder en colegio en Apodaca

Una madre de familia denunció que su hija en edad preescolar fue presuntamente víctima de abuso por parte de un compañero de la misma edad.

Una madre de familia denunció públicamente a un colegio ubicado en Apodaca por el presunto abuso a su hija por parte de otro estudiante.

Los hechos habrían ocurrido el martes 10 de noviembre del año en curso y se enteró por su propia hija al manifestar dolor en su parte íntima.

Según el relato de la madre identificada como Sarah Martínez, su hija quien es alumna de preescolar en el Instituto Nuevo Reino de León ubicado en el Fraccionamiento Real Hacienda de Huinalá, le contó que un compañero (presuntamente de edad preescolar) la había tocado en sus partes íntimas, motivo por el cual la menor fue llevada a consultar a un hospital.

Posteriormente, los padres de la menor acudieron a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para interponer la denuncia correspondiente. Mientras que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) le realizó estudios psicológicos y un dictamen médico a la menor.

Después de que el caso fue dado a conocer, la mujer señaló que otros padres de familia se reunieron con ella para comentar de casos similares.

La madre de familia señala que su hija le comentó que le dijo sobre la situación a una de sus maestras, ya que tiene dos en el aula. Sin embargo, a ella nunca le notificaron sobre lo ocurrido, sino que se enteró por su propia hija.

Sarah Martínez solo pide que se haga justicia y ni un niño más sufra.