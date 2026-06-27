Denuncian postes a punto de colapsar en la colonia Urdiales

Por: Carlos Enríquez 26 Junio 2026, 13:26 Compartir

Residentes señalaron que la estructura de ambos postes aparenta estar debilitada, por lo que temen que puedan ceder en cualquier momento.

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Habitantes de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, denunciaron la presencia de al menos dos postes que se encuentran visiblemente inclinados y en riesgo de colapsar, situación que ha generado preocupación entre vecinos del sector por el peligro que representan. El incidente fue reportado sobre la calle El Roble, en su cruce con la avenida Ruiz Cortines, donde residentes señalaron que la estructura de ambos postes aparenta estar debilitada, por lo que temen que puedan ceder en cualquier momento. Vecinos advirtieron que, de caer, los postes podrían provocar afectaciones severas, desde daños a vehículos y viviendas hasta poner en riesgo la integridad de peatones y automovilistas que transitan diariamente por la zona. Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para que acuda a inspeccionar y reparar las estructuras, a fin de prevenir un accidente mayor.