Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad y a las autoridades correspondientes para que acudan a retirar el poste

Vecinos de la colonia Del Maestro denunciaron que un poste, aparentemente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, permanece derribado desde hace aproximadamente ocho meses sobre la calle avenida Nuevo México, sin que hasta el momento haya sido retirado.

De acuerdo con los habitantes, inicialmente la estructura sufrió daños luego de que un tráiler pasara por la zona y la golpeara. Aunque los vecinos realizaron el reporte correspondiente para solicitar su reparación, aseguran que no recibieron atención por parte de las autoridades.

Vecinos señalan que la caída del poste dejó una persona lesionada

Tiempo después, otro vehículo de carga que circulaba por la misma calle terminó por derribar el poste, el cual cayó sobre una persona y le provocó lesiones de gravedad que derivaron en la amputación de una de sus piernas.

Desde entonces, la estructura permanece sobre la vialidad, obstruyendo parte del paso y representando una preocupación para quienes transitan diariamente por este sector.

Solicitan a CFE retirar la estructura

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad y a las autoridades correspondientes para que acudan a retirar el poste y atiendan una problemática que, aseguran, lleva meses sin resolverse.