Denuncian poste de telefonía dañado que podría colapsar

Un poste de telefonía en evidente deterioro mantiene en alerta a vecinos y comerciantes que transitan por la avenida Abraham Lincoln, en su cruce con la calle San Bernabé.

Vecinos reportan daños visibles desde hace varios años

De acuerdo con habitantes del sector, la estructura de madera tiene tres años o más presentando daños visibles, sin que hasta el momento haya sido atendida pese a los reportes realizados ante las instancias correspondientes.

Poste presenta cables expuestos y riesgo para peatones

La parte baja del poste se encuentra prácticamente destruida, además de que algunos cables ya están expuestos, lo que incrementa el riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Solicitan intervención antes de un posible colapso

Vecinos y personal de negocios cercanos reiteraron el llamado a las autoridades y a la empresa responsable de la infraestructura para que intervengan antes de que el poste colapse y pueda provocar lesiones o afectaciones mayores.