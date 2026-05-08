Denuncian poste de luz a punto de caer en el sur de Monterrey

Presuntamente el desperfecto se originó desde el pasado mes de diciembre, luego de que la estructura fuera impactada por un vehículo.

Vecinos de la colonia Eduardo Elizondo, al sur de Monterrey, denunciaron el riesgo que representa un poste de energía eléctrica que se encuentra severamente dañado y con peligro inminente de colapsar, situación que mantiene en alerta a los habitantes del sector.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el poste pertenece a la Comisión Federal de Electricidad y está ubicado en el cruce de las calles Paseo de la Reforma y Francisco Cárdenas, donde actualmente se mantiene de pie únicamente gracias al cableado, ya que su base presenta daños visibles.

Habitantes del sector señalaron que el desperfecto se originó desde el pasado mes de diciembre, presuntamente luego de que la estructura fuera impactada por un vehículo, sin que hasta el momento haya sido reparada o reemplazada por la autoridad correspondiente.

Los vecinos expresaron su preocupación debido a que el poste podría venirse abajo en cualquier momento, especialmente ante la presencia de fuertes vientos o lluvias, lo que podría provocar un accidente mayor, afectar viviendas cercanas o incluso dejar sin servicio eléctrico a la zona.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para que acuda al sitio y atienda el reporte lo antes posible, a fin de prevenir un accidente y garantizar la seguridad de quienes transitan y habitan en el lugar.