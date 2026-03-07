Denuncian poste con riesgo de caída en Guadalupe

Además, advirtieron que la caída de la estructura también podría provocar afectaciones al servicio eléctrico o daños a los vehículos

Vecinos de la colonia Lomas La Silla denunciaron la presencia de un poste con riesgo de caída sobre la calle Montreal, en el municipio de Guadalupe, situación que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.

Poste comenzó a fracturarse desde la base

De acuerdo con los vecinos, fue durante la tarde del martes cuando comenzaron a escuchar ruidos provenientes del poste, el cual pertenece al servicio de telecomunicaciones.

Minutos después observaron que la estructura comenzó a partirse desde la base hasta quedar inclinada y sostenida únicamente por el cableado, lo que incrementó la preocupación entre quienes viven en la zona.

Habitantes temen daños o un accidente

Los residentes señalaron que el poste podría colapsar en cualquier momento, lo que representaría un riesgo para peatones y automovilistas que transitan por la calle Montreal.

Además, advirtieron que la caída de la estructura también podría provocar afectaciones al servicio eléctrico o daños a los vehículos que se encuentren estacionados o circulando por el lugar.

Piden intervención urgente de las autoridades

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes y a la empresa encargada del servicio para que acudan a revisar y retirar el poste antes de que ocurra un incidente.