Denuncian poste con riesgo de caída al sur de Monterrey

Los vecinos temen que pueda caer y provocar un accidente, ya que se localiza cerca de la zona Mederos de la UANL, por donde diariamente circulan estudiantes.

Vecinos de la colonia Paseo Residencial, al sur de Monterrey, denunciaron un poste de una compañía telefónica que presenta riesgo de caída y se encuentra en el cruce de las calles Paseo de los Eucaliptos y Paseo de los Acueductos.

De acuerdo con habitantes del sector, el poste ya no cuenta con cableado y habría pertenecido a una empresa de telecomunicaciones que anteriormente sufrió un incendio.

Señalaron que, debido a las condiciones en las que quedó, el poste terminó recargado sobre la barda de un domicilio, lo que ha generado preocupación entre quienes transitan por la zona.

Los vecinos temen que, pese a que el poste ya no brinda servicio alguno, pueda caer y provocar un accidente, ya que se localiza cerca de la zona Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por donde diariamente circulan estudiantes.

Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que el poste sea retirado a la brevedad y se evite algún incidente.