Denuncian poste a punto de caer en San Nicolás

Los colonos y transeúntes piden a las autoridades municipales acudir cuanto antes al llamado que ya lleva cinco años, para retirar y sustituir el poste

Trabajadores y vecinos de la colonia Central de Carga en San Nicolás, reportaron a través del reporte ciudadano de Info 7 cómo día a día viven con la preocupación de un poste a punto de caer.

Este problema se encuentra ubicado en la Avenida D, entre Avenida 3 y Bonifacio Salinas, a fuera de una empresa que hace cinco años tuvo una explosión y desde entonces el poste fue dañado.

Totalmente suspendido en el aire, el poste de madera solo se sostiene de los cables, pues la base se desprendió.

Ante esto, los colonos y transeúntes piden a las autoridades municipales acudir cuanto antes al llamado que ya lleva cinco años, para retirar y sustituir el poste.