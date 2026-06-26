Denuncian poste a punto de caer en fraccionamiento La Victoria

Protección civil del municipio ya acudió al lugar para cerrar el paso mediante un acordonamiento en el sitio, con el fin de evitar riesgos para los habitantes

Habitantes del fraccionamiento La Victoria, en el municipio de Guadalupe, denunciaron un poste con riesgo de caída, el cual se mantiene en pie únicamente por el cableado y apoyado por una camioneta que permanece en el lugar.

El hecho se registra sobre la calle Profesor Rodolfo González, en su cruce con Joel Rocha, donde vecinos señalan que la unidad ha sido utilizada para sostener el poste desde hace más de seis meses.

De acuerdo con los habitantes del sector, la situación representa un riesgo constante para peatones y automovilistas, especialmente durante lluvias o vientos fuertes, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el reporte y retiren el riesgo.

Protección civil del municipio ya acudió al lugar para cerrar el paso mediante un acordonamiento en el sitio, con el fin de evitar riesgos para los habitantes.