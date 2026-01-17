Denuncian posible desaparición forzada de mestro colombiano en NL

Autoridades de la universidad donde impartía clases exigió a las autoridades la pronta localización con vida del académico desaparecido el 2 de enero en Apodaca

Autoridades de la Universidad Iberoamericana de Puebla denunciaron presuntas irregularidades en la investigación por la desaparición del doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano visto por última vez el pasado 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León, y exigieron su pronta localización con vida.

Durante una rueda de prensa realizada en la Explanada de los Héroes del Congreso del Estado, el maestro Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, expresó la preocupación institucional ante la escasa información proporcionada por las autoridades y la falta de avances claros en el caso, lo que mantiene en riesgo la integridad del docente.

“Desafortunadamente, no ha sido información tan ágil y tan contundente para lograr presentar con vida a Leonardo Ariel Escobar, que es nuestra exigencia y por eso el día de hoy eh tanto CADHAC, una organización muy conocida aquí en Nuevo León como la Ibero Puebla, estamos haciendo este llamado a las autoridades, primero a presentar con vida a nuestro compañero Leonardo, segundo, a que se esclarezcan las condiciones de su detención, porque es evidente que hasta ahora no hay información, no hay soporte documental, no hay videos y lo que tenemos, pues hace presumir una actuación irregular, ilegal y una posible detención arbitraria seguida de una desaparición”.

Hernández León advirtió que existen elementos que podrían configurar una posible desaparición forzada, al señalar irregularidades como la falta de registros legales sobre una presunta detención y la opacidad en las evidencias, ya que ni la Guardia Nacional ni la Policía Municipal de Apodaca han presentado videos que acrediten la detención o liberación del académico.

Asimismo, denunció la existencia de presuntas detenciones arbitrarias por parte de autoridades federales y exigió el acceso inmediato a los videos de seguridad del aeropuerto internacional de Monterrey y de las zonas aledañas, al considerar que dicho material es clave para esclarecer los hechos y agilizar la búsqueda.

“Ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se solicitó, pues, que se redoble el esfuerzo para que la Autoridad Aeroportuaria, la Marina y la Guardia Nacional presenten los videos y se haga lo respectivo con la Policía Municipal y de Vialidad de Apodaca”

El coordinador de la Maestría en Derechos Humanos informó que la Fiscalía General de la República ya tomó conocimiento del caso y que desde el 6 de enero existe un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal, por detención ilegal, incomunicación y posible desaparición.

“Para nosotros es preocupante. Bueno, que en este país hay un antecedente muy documentado de detenciones arbitrarias, eh, de discriminación hacia personas migrantes de Sudamérica y que no descartamos que esto se haya dado en un contexto de esta naturaleza, ¿no? ¿Dónde autoridades abusen de su poder y detengan de manera arbitraria y comuniquen a alguien con algún propósito ilegítimo, como puede ser la extorsión, ¿eh? ¿Pero, en todo caso, a quién le corresponde acreditar esto? Pues es a la propia autoridad, fundamentalmente la Guardia Nacional, la Marina y la Policía de Apodaca”

Finalmente, Hernández León explicó que antes de perder comunicación, Leonardo Escobar informó a su pareja que su retención habría sido por una supuesta falta administrativa migratoria, derivada de un vuelo con escala desde Bogotá a Ciudad de México, ya que Monterrey no era su destino final.

En tanto, las autoridades universitarias confirmaron que mantienen comunicación constante con instancias de Colombia para dar seguimiento al caso hasta lograr la localización del académico.