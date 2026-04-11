Denuncian parada de camión llena de basura en avenida Coahuila

Vecinos señalan que, pese a encontrarse en límites de dos municipios ninguna de las autoridades ha dado respuesta a los reportes realizados.

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Una parada de camión convertida en basurero es lo que denuncian vecinos sobre la avenida Coahuila, en los límites de los municipios de Juárez y Guadalupe.

De acuerdo con habitantes de la zona, la problemática no es reciente, ya que aseguran que lleva años sin ser atendida por las autoridades, acumulando cada vez más basura, escombro y maleza.

En el sitio se observan montones de desechos que cubren prácticamente todo el terreno, impidiendo el uso adecuado del paradero de transporte público.

Vecinos señalan que, pese a encontrarse en límites de dos municipios ninguna de las autoridades ha dado respuesta a los reportes realizados.

Además de la mala imagen urbana, advierten que el lugar representa un riesgo para los peatones, ya que la banqueta se encuentra completamente obstruida, obligando a quienes esperan o descienden del transporte a caminar sobre el filo de la avenida.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan en la limpieza del área y atiendan este foco de infección, antes de que se registre algún accidente.