Denuncian parada de camión llena de basura en avenida Coahuila

Una parada de camión convertida en basurero es lo que denuncian vecinos sobre la avenida Coahuila, en los límites de los municipios de Juárez y Guadalupe.
De acuerdo con habitantes de la zona, la problemática no es reciente, ya que aseguran que lleva años sin ser atendida por las autoridades, acumulando cada vez más basura, escombro y maleza.
En el sitio se observan montones de desechos que cubren prácticamente todo el terreno, impidiendo el uso adecuado del paradero de transporte público.
Vecinos señalan que, pese a encontrarse en límites de dos municipios ninguna de las autoridades ha dado respuesta a los reportes realizados.
Además de la mala imagen urbana, advierten que el lugar representa un riesgo para los peatones, ya que la banqueta se encuentra completamente obstruida, obligando a quienes esperan o descienden del transporte a caminar sobre el filo de la avenida.
Ante esta situación, hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan en la limpieza del área y atiendan este foco de infección, antes de que se registre algún accidente.