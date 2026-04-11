Denuncian padres de Debanhi amenazas y presuntas irregularidades

Los papás de la joven señalaron la falta de respaldo de la autoridad federal, a la que acusan de no actuar con la firmeza necesaria para esclarecer el caso

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Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi, denunciaron que han sido víctimas de amenazas para que abandonen la búsqueda de justicia, al tiempo que señalaron múltiples irregularidades en la investigación, como la desaparición de fragmentos de video, la falta de apoyo de las autoridades y las inconsistencias en torno a personas vinculadas al caso.

En entrevista, la madre reveló que tanto ella como su esposo han recibido mensajes intimidatorios a través de redes sociales, en los que les advierten que dejen de investigar.

Además, aseguraron que personas que les han compartido información también han sido amenazadas, lo que ha limitado la posibilidad de avanzar con nuevos testimonios.

A esta situación se suma, dijeron, la falta de respaldo por parte de las autoridades federales, particularmente de la Fiscalía General de la República, a la que acusan de no actuar con la firmeza necesaria para esclarecer el caso.

Esta falta de apoyo, señalaron, ha impedido integrar pruebas clave y avanzar en líneas de investigación.

Uno de los elementos que más preocupa a la familia es el video de la empresa Alcosa, en el que existe un faltante de minutos que hasta ahora no ha sido explicado.

De acuerdo con Mario Escobar, hay inconsistencias entre los registros originales y los entregados por las autoridades, lo que apunta a una posible manipulación de la evidencia.

“No quieren esclarecer lo que pasó”, afirmó.

Asimismo, los padres se refirieron a la situación de dos empleadas del motel Nueva Castilla, Ana Luisa "N" y Elida Yurith "N", quienes fueron vinculadas a proceso por presuntamente mentir a la autoridad durante la investigación.

Para la familia, este hecho evidencia que hubo inconsistencias en los testimonios recabados desde el inicio.

Los padres de Debanhi sostienen que el caso ha estado marcado por omisiones, contradicciones y falta de claridad, lo que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido.

A pesar de ello, reiteraron que no detendrán su lucha.

“Vamos a seguir buscando la verdad y la justicia, pese a las amenazas”, afirmaron.