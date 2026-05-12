Denuncian obra inconclusa frente a jardín de niños en San Nicolás

De acuerdo con los vecinos, la obra abierta genera preocupación debido al peligro que representa para quienes acuden al kínder.

Vecinos de la colonia Andalucía, en el municipio de San Nicolás, denunciaron una obra inconclusa de Agua y Drenaje que representa un riesgo para menores y automovilistas en las inmediaciones del jardín de niños Andrés Quintana Roo.

Señalan que los trabajos permanecen sin concluir desde hace aproximadamente tres meses sobre la calle Córdoba, justo frente al plantel educativo, por donde diariamente transitan niños, padres de familia y personal docente.

De acuerdo con los vecinos, la obra abierta genera preocupación debido al peligro que representa para quienes acuden al kínder, especialmente durante las horas de entrada y salida.

Además, a pocos metros del lugar, sobre la calle Lago de Pátzcuaro, habitantes detectaron un registro que está a punto de abrirse, situación por la que colocaron un bote como señal de advertencia para evitar accidentes entre los automovilistas.

Los residentes hicieron un llamado a Servicios de Agua y Drenaje para que intervenga de manera inmediata y concluya los trabajos.