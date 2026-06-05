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Denuncian obra inconclusa en colonia San Rafael de Guadalupe

Por: Humberto Salazar

04 Junio 2026, 14:58

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Los colonos señalaron que la falta de avances ha provocado congestionamiento vial y complicaciones para personas adultas mayores

Denuncian obra inconclusa en colonia San Rafael de Guadalupe

Vecinos de la colonia San Rafael denunciaron una obra inconclusa que desde hace un mes permanece sin ser atendida, lo que ha generado afectaciones directas a la movilidad en la zona.

De acuerdo con los habitantes, los trabajos se localizan en la avenida San Rafael, en su cruce con la avenida Calle Nueva, donde la zanja abierta y material de construcción abandonado dificultan el paso de peatones y vehículos, representando además un riesgo de accidentes.

Los colonos señalaron que la falta de avances ha provocado congestionamiento vial y complicaciones para personas adultas mayores, niños y automovilistas que transitan diariamente por el sector.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades de Agua y Drenaje de Monterrey para que se concluya la obra a la brevedad, ya que hasta el momento se desconocen las causas del retraso y no se ha informado cuándo se reanudarán los trabajos. 

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