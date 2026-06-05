Denuncian obra inconclusa en colonia San Rafael de Guadalupe

Los colonos señalaron que la falta de avances ha provocado congestionamiento vial y complicaciones para personas adultas mayores

Vecinos de la colonia San Rafael denunciaron una obra inconclusa que desde hace un mes permanece sin ser atendida, lo que ha generado afectaciones directas a la movilidad en la zona.

De acuerdo con los habitantes, los trabajos se localizan en la avenida San Rafael, en su cruce con la avenida Calle Nueva, donde la zanja abierta y material de construcción abandonado dificultan el paso de peatones y vehículos, representando además un riesgo de accidentes.

Los colonos señalaron que la falta de avances ha provocado congestionamiento vial y complicaciones para personas adultas mayores, niños y automovilistas que transitan diariamente por el sector.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades de Agua y Drenaje de Monterrey para que se concluya la obra a la brevedad, ya que hasta el momento se desconocen las causas del retraso y no se ha informado cuándo se reanudarán los trabajos.