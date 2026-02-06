Denuncian obra inconclusa de CFE en San Nicolás

Los trabajos llevan más de un año y medio sin concluir, y a pesar del tiempo transcurrido, no se observan avances significativos en la zona

Automovilistas de San Nicolás han denunciado la presencia de una obra inconclusa a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, a la altura del predio Aldape, que ha generado molestias y complicaciones en la vialidad.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los trabajos llevan más de un año y medio sin concluir, y a pesar del tiempo transcurrido, no se observan avances significativos en la zona, lo que ha causado frustración entre los conductores que transitan diariamente por esta arteria.

Impacto en la circulación vial

La obra inconclusa mantiene un carril parcialmente cerrado en sentido sur, provocando congestión vehicular, especialmente durante las horas pico. Conductores han señalado que los embotellamientos se han vuelto frecuentes y prolongados, afectando tanto a quienes se desplazan por motivos laborales como a quienes utilizan la vía de manera cotidiana.

Asimismo, la presencia de maquinaria y señalización temporal incrementa el riesgo de accidentes, situación que preocupa a vecinos y automovilistas que piden mayor atención por parte de las autoridades y de la propia CFE.

Llamado a la Comisión Federal de Electricidad

Los ciudadanos han hecho un llamado público a la CFE para que retome los trabajos, agilice la conclusión de la obra y restablezca la circulación completa de la avenida. De esta manera se espera reducir los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y evitar mayores afectaciones a la movilidad en la zona.

Mientras tanto, automovilistas recomiendan planear rutas alternas y mantenerse atentos a la señalización temporal para minimizar el impacto en sus desplazamientos diarios.