Denuncian obra inconclusa de Agua y Drenaje en Sierra Ventana

Los trabajos se localizan en la intersección de la calle Sierra del Lampazos y la avenida Eugenio Garza Sada, donde permanece abierta una excavación

Vecinos de la colonia Sierra Ventana denunciaron una obra inconclusa a cargo de Agua y Drenaje de Monterrey, la cual lleva más de un mes sin ser concluida y ha generado diversas afectaciones en el sector.

Los trabajos se localizan en la intersección de la calle Sierra del Lampazos y la avenida Eugenio Garza Sada, donde permanece abierta una excavación.

Los vecinos señalaron que la obra ha provocado múltiples problemas, entre ellos la obstrucción del paso peatonal, además de la invasión parcial de los carriles de circulación, representando un riesgo para automovilistas y peatones.

Ante este panorama, los habitantes de la colonia Sierra Ventana hicieron un llamado a la dependencia responsable para que se agilicen los trabajos y se concluya la obra a la brevedad