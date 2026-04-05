Denuncian muerte de patos por atropellos en complejo en San Pedro

La activista Mariana de León acusó omisiones en el complejo Santa Engracia, donde aseguró que al menos 15 aves han muerto este año sin solución efectiva

La fundadora del refugio “La Casita de las Ardillas”, Mariana de León, denunció públicamente la muerte constante de patos dentro del complejo Santa Engracia, donde, asegura, las aves son atropelladas de manera recurrente sin que exista una solución efectiva por parte de la administración.

De acuerdo con la activista, en este complejo —ubicado sobre la calle Ricardo Margáin— habitan patos de la especie Pekín, los cuales no son migratorios y fueron introducidos al lugar desde hace años, presuntamente desde 2007, como parte de la imagen del desarrollo.

Mariana de León señaló que, durante todo este tiempo, los animales han estado expuestos al paso de vehículos dentro del complejo, lo que ha derivado en múltiples atropellos.

“Los pusieron ahí de adorno para que se viera bonito, pero han sufrido atropellos constantemente. Solo hay letreros de ‘cruce de patos’, pero no han servido de nada”, expresó.

Indicó que, pese a tratarse de un área privada donde la velocidad es reducida, los incidentes continúan ocurriendo, lo que atribuyó a la falta de precaución de los conductores y a la ausencia de medidas más estrictas para proteger a las aves.

La activista detalló que, en lo que va del año, al menos 15 patos han muerto, cifra que se suma a los casos registrados durante el año anterior, evidenciando que la problemática no es reciente.

Además, denunció que los animales no solo enfrentan riesgos por atropellamiento, sino también posibles omisiones en su cuidado, ya que —según testimonios — en ocasiones no reciben alimento adecuado.

“Son vidas, no importa que sean patos, perros o gatos. No se les puede tener como adorno sin garantizar su bienestar”, enfatizó.

De León explicó que ha buscado acercamientos con la administración del complejo, particularmente con la empresa IOS Offices, así como con autoridades municipales, sin obtener respuestas concretas.

Como posibles soluciones, propuso delimitar las áreas para evitar que los patos accedan a zonas de circulación vehicular o, en su caso, permitir su reubicación a un espacio seguro.

Finalmente, hizo un llamado tanto a los responsables del complejo como al municipio de San Pedro Garza García para que atiendan la situación de manera urgente y eviten que continúe la muerte de más animales.