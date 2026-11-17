Residentes de la colonia Las Lomas reportaron una montaña de desechos y escombro que invade por completo la banqueta y la vía pública.

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Una montaña de varias toneladas de basura y de triques inservibles que invaden vía pública, afuera de una vivienda en malas condiciones, fue denunciada por vecinos de la colonia Las Lomas, en el municipio de Juárez.

Y es que la enorme cantidad de desechos, como escombro, tierra, colchones viejos, ropa mojada, bolsas sucias y demás triques, no solo estorba la vialidad, sino que además es un foco de insalubridad para los demás residentes de la zona.

Acumulación prolongada y afectaciones en la calle Loma Redonda

Aseguran que la montaña tiene varios años y "crece", es decir, cada vez tiene más basura, sin que ninguna autoridad la recoja, pese a que invade la mitad del ancho de la calle y toda la banqueta.

Esto sucede en la calle Loma Redonda, en el número 116.

El vecino ya comenzó a invadir con su basura el frente de la casa contigua.

Unos colonos aseguraron que el vecino que ahí vive es posesionario, mientras que otros sostienen que es el propietario.

Antecedentes de incendio y plagas de animales en la zona

Por tantos triques que el habitante de la vivienda acumula, ya hubo un incendio, que fue apagado por los cuerpos de auxilio, pero no procedieron contra la basura.

Los colonos le pidieron al municipio de Juárez aplicarse en la limpieza y, sobre todo, dialogar con el inquilino de la casa para que no reincida.

Aseguraron que ya no aguantan las plagas de animales que ahí hacen su nido o criadero, como ratas, moscas y zancudos.