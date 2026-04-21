Denuncian madres de familia conductas inapropiadas de un alumno

Ante lo que consideran una respuesta insuficiente, las madres exigen la presencia de representantes de la Secretaría de Educación del Estado.

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Madres de familia de la escuela primaria "Niños Héroes", ubicada en la colonia Riberas de la Silla, en Guadalupe mantienen una protesta en la entrada del plantel desde el pasado miércoles. La movilización surge tras denuncias por conductas inapropiadas de índole sexual presuntamente cometidas por un alumno de sexto grado en contra de varios compañeros.

“Las madres extendemos la preocupación de que puede tomarse como acoso sexual. Lo que pasó fue que pues el menor en un incio en su salón se hizo autocomplacencias hasta lograr obtener fluidos con lo que esto quiso jugar con otros niños, ponerlos sobre la ropa, entonces fue reportado con la maestra pero la maestra no se dio cuenta”, explicó Lucero, madre de familia.

De acuerdo con las manifestantes, el menor de 12 años cuenta con dos reportes oficiales registrados durante el mes de febrero. A pesar de los señalamientos por actos realizados tanto dentro del aula como con alumnos de otros grupos, las madres de familia aseguran que los padres del estudiante involucrado no han mostrado disposición para atender la situación.

“Tratamos de acercarnos con los padres, tratar de llegar a un acuerdo, platicar con él, inclusive si ocupaban algún tipo de ayuda pues también brindarsela, pero no obtuvimos buena respuesta para ellos fue: no nos enseñaron evidencia”, agregó la madre de familia.

Por su parte, la directora del plantel, Martha Gabriela Gálvez, informó que se han activado los protocolos internos, los cuales incluyeron separar al menor de su grupo para tomar clases en línea. Sin embargo, a los días, el alumno regresó para realizar sus actividades académicas desde el área de la dirección.

“El alumno sí se hizo tocamientos y estaba con dos compañeros, los demás no se dieron cuenta… “, confesó la directora en audio grabdo por las propias madres.

Ante lo que consideran una respuesta insuficiente, las madres exigen la presencia de representantes de la Secretaría de Educación del Estado. Las familias advirtieron que no levantarán la protesta hasta que las autoridades estatales intervengan formalmente para garantizar la seguridad e integridad de todos los estudiantes, mientras ya hay paro escolar.