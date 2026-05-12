Denuncian largas en proceso contra defraudador de Creare

Víctimas del megafraude inmobiliario aseguran que el proceso judicial sigue estancado pese a que el empresario permanece en prisión desde 2023

Lo más frustrante para los afectados por el presunto megafraude inmobiliario de Creare Desarrollos es que, hasta el momento, no se ha realizado ni una sola audiencia de procesamiento penal contra el empresario César Alejandro Pérez Jiménez.

El señalado permanece recluido en un penal estatal desde el 27 de diciembre de 2023; sin embargo, las víctimas denuncian que las audiencias continúan siendo diferidas bajo distintos argumentos, sin avances concretos en el caso.

Una de las afectadas, quien pidió ser identificada como Isabel Hinojosa, aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha modificado constantemente la integración de las carpetas de investigación, situación que, afirmó, ha permitido retrasar aún más el proceso judicial.

“La fiscalía, en mi caso, tiene dos años de estarme posponiendo las audiencias y, además de eso, hace menos de un mes decidieron acumularla a otra carpeta de investigación, donde hay arriba de 15 o 20 carpetas ya ahí, entonces no dan respuesta”.

Acusan retrasos y acumulación de expedientes

De acuerdo con los denunciantes, recientemente la Fiscalía tomó la decisión de acumular varios expedientes en una sola carpeta de investigación masiva, integrando entre 15 y 20 casos distintos relacionados con el presunto fraude inmobiliario.

Los afectados consideran que esta medida ha complicado aún más el avance legal y ha prolongado la incertidumbre para decenas de familias que invirtieron sus ahorros en desarrollos habitacionales que nunca fueron entregados.

Este lunes, El Horizonte informó que ya transcurrieron casi seis años desde que inició el caso de Creare Desarrollos y hasta ahora ningún afectado ha recuperado dinero correspondiente a enganches, pagos parciales o liquidaciones completas de viviendas y departamentos vendidos en preventa.

'Compré una casa que nunca se construyó'

Hinojosa relató que adquirió una vivienda en el fraccionamiento Fuentes de las Misiones, ubicado en la zona de Carretera Nacional; sin embargo, la propiedad jamás fue edificada.

Además, señaló que posteriormente descubrió que el terreno que supuestamente le pertenecía también fue vendido a otra persona.

“Compré una casa que nunca se construyó. No hubo avance de obra y, además, el terreno donde iba a estar mi casa se lo vendieron a alguien más”.

Según los afectados, el fraude involucra al menos cinco desarrollos inmobiliarios distintos y afecta a más de 140 personas, algunas de las cuales habrían perdido hasta $7 millones de pesos.

“Hay gente que pagó hasta $7 millones de pesos. Tengo entendido que hubo personas que compraron más de una casa y cada una costaba alrededor de $3 millones”, detalló Hinojosa.

Hasta ahora, aseguraron, ninguna víctima ha recibido devolución económica ni la entrega de alguna propiedad comprometida por la desarrolladora.