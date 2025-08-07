Denuncian insalubridad por vecina acumuladora en Torremolinos

Vecinos señalaron que esta problemática lleva al menos 10 años y viven en medio de un foco de insalubridad, en el sector ubicado al sur de Monterrey

Una casa ubicada en un área residencial de la zona sur de Monterrey se convirtió en basurero debido al gran acumulamiento de cosas al interior y exterior de la vivienda. Vecinos de la calle Extremadura denunciaron que esta problemática lleva al menos 10 años y viven en medio de un foco de insalubridad. En el inmueble habita una mujer quien a lo largo de estos años ha logrado acumular fierro viejo, plásticos, botes, periódicos, aluminio, muebles y electrodomésticos que ya no sirven. La banqueta se encuentra obstruida por las montañas de desechos como tablas, llantas, sillones, basura y accesorios en mal estado. Por tal motivo vecinos lanzan un llamado a las autoridades del municipio de Monterrey para dar solución a la problemática.