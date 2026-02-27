Denuncian insalubridad por basura en la colonia Fomerrey 8

Vecinos señalan la acumulación de basura y escombros afuera de un domicilio, en donde presuntamente permiten depositen basura a cambio de dinero

Vecinos de la colonia Fomerrey 8, al norponiente de Monterrey, denunciaron la acumulación constante de basura, escombros y residuos en una vivienda ubicada sobre la calle Zempoala, situación que ha generado problemas de insalubridad y presencia de animales en la zona.

De acuerdo con los testimonios recabados, el inmueble se encuentra habitado por un joven identificado como Pablo, quien presuntamente permite que otras personas depositen basura a cambio de dinero, provocando que los desechos se acumulen de manera recurrente.

Los vecinos señalaron que esta problemática se ha mantenido por al menos tres años, periodo durante el cual han intentado organizarse para limpiar el área; sin embargo, aseguran que la basura vuelve a acumularse a los pocos días.

Además del riesgo sanitario, los residuos obstruyen parcialmente uno de los carriles de estacionamiento, reduciendo el espacio para el tránsito de peatones y afectando el acceso a las viviendas, en una calle que ya es considerada estrecha y de paso limitado.

Ante esta situación, los habitantes del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales de Monterrey para que intervengan y atiendan esta problemática, a fin de evitar mayores riesgos para la salud y la seguridad de quienes viven en la zona.