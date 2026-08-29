Denuncian incumplimiento de la Declaración Especial de Ausencia

Integrantes de AMORES señalan que existen casos en que se estaría solicitando presunción de muerte para resolver asuntos patrimoniales, laborales y de herencia

Integrantes de AMORES, Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas, denunciaron que la Declaración Especial de Ausencia no se está aplicando de manera adecuada en casos de personas desaparecidas.

Las familias se presentaron la mañana del viernes afuera del Palacio de Gobierno, previo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, para exigir que se respeten los derechos de quienes continúan buscando a sus seres queridos.

Virginia Buenrostro, madre de una joven desaparecida desde noviembre de 2010, explicó que la Declaración Especial de Ausencia contempla la presunción de vida y busca garantizar la continuidad jurídica de las personas desaparecidas, además de proteger sus bienes y patrimonio.

De acuerdo con la integrante de AMORES, actualmente existen tres casos dentro del colectivo en los que las familias enfrentan dificultades para que se aplique este mecanismo y, en su lugar, se les estaría solicitando la presunción de muerte.

Uno de los casos corresponde a su hija, Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, cuya vivienda se encuentra en litigio y, según señaló, ya habría sido puesta a la venta, situación que genera preocupación por la protección del patrimonio de la joven desaparecida.

El segundo caso corresponde a María Guadalupe Vázquez, cuya hija, Miriam Guadalupe Alemán Vázquez, es una maestra que permanece desaparecida. Su madre denunció que existe un pago pendiente relacionado con su trabajo, pero se le habría indicado que Miriam debe presentarse a firmar para poder recibirlo.

El tercer caso expuesto corresponde a Carmen Soto Solórzano, cuyo hermano Francisco Soto Solórzano permanece desaparecido. En este caso, señaló Virginia Buenrostro, se les estaría solicitando la presunción de muerte para poder realizar un procedimiento relacionado con una herencia familiar.

Las integrantes de AMORES consideraron que recurrir a la presunción de muerte contradice el propósito de la Declaración Especial de Ausencia, pues las familias buscan que sus seres queridos sean considerados con presunción de vida mientras no exista certeza sobre su fallecimiento.

Además de esta exigencia, el colectivo recordó que en Nuevo León hay 7 mil 485 personas desaparecidas, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. Ante este panorama, las familias pidieron garantizar la búsqueda, la verdad y la justicia, así como la aplicación efectiva de los mecanismos establecidos para proteger sus derechos.