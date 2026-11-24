Habitantes de la colonia Las Mañanitas, reportaron problemas de fugas de aguas negras y obras inconclusas en el cruce de las calles Las Mañanitas y Cuauhtémoc

Habitantes de la colonia Las Mañanitas, en San Nicolás, reportaron problemas de fugas de aguas negras y obras inconclusas en el cruce de las calles Las Mañanitas y Cuauhtémoc.

De acuerdo con los vecinos, en el lugar hay tres obras que quedaron sin terminar, situación que se suma a las fugas de agua que han provocado la formación de baches en el pavimento.

Además, señalaron que una alcantarilla permanece abierta en medio de la calle y sin ningún tipo de señalización, lo que representa un riesgo para los automovilistas y peatones que transitan por la zona.

Los habitantes explicaron que el problema comenzó por un drenaje tapado y pidieron la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey para atender las fugas y concluir los trabajos pendientes.