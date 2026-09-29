Denuncian fugas de aguas negras frente a escuelas

Margarita Ofelia Pérez, vecina del sector, aseguró que la situación se ha convertido en un problema cotidiano para las familias y los comerciantes de la zona.

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Vecinos de la colonia La Reforma, al norte de Monterrey, denunciaron una serie de fugas de aguas negras que, aseguran, llevan meses sin ser solucionadas por Agua y Drenaje de Monterrey.

Una de las principales afectaciones se encuentra sobre Nicolás de Avellaneda y La Esperanza, justo frente a la primaria Ignacio Allende y el Jardín de Niños Cecilia Pico Contreras, donde el agua residual corre por la calle y genera malos olores que, según los habitantes, alcanzan el interior de los planteles.

Margarita Ofelia Pérez, vecina del sector, aseguró que la situación se ha convertido en un problema cotidiano para las familias y los comerciantes de la zona.

“Está así en el kínder, pasándole agua sucia. Todo esto se extiende y ahora nos está pasando por aquí, pero tiene demasiado esa suciedad y no lo han solucionado. Se imagina para comer, para darle los alimentos a los niños en la escuela, están aguantando toda la peste todo el día, porque es día y noche, día y noche. El señor de la fruta tapa ahí para que no se le moje la verdura y todo. Esto es una contaminación tremenda y aquí está parejo toda la colonia.”

La vecina señaló que los reportes ante Agua y Drenaje de Monterrey han sido constantes y que incluso les han indicado que sería necesario intervenir la tubería para solucionar el problema desde su origen.

“Han andado malitos muchos. Han reportado y no han llegado. Dicen que les han hablado y no han venido. Acá de este lado vinieron y dijeron que creo que tenían que romper todo para cambiar la tubería desde abajo. Ese problema ya es muy serio, yo creo que tienen que quitarlo porque constantemente está al tiradero, al tiradero, y es bueno que ya haya una solución a este problema porque ¿para dónde vamos a llegar?”

Otra de las grandes fugas se localiza sobre la avenida Camino Real y Juan Domingo Perón, donde los vecinos aseguran que el derrame lleva entre seis y siete meses.

Hilda González, habitante del sector, señaló que las aguas negras también han comenzado a afectar el entorno de los planteles educativos y que los malos olores se han vuelto parte de la vida cotidiana.

“Todo esto está en una fuga también allá arriba, está tirado incluso escombro para desviar todo el caudal del agua. Justo ahora los niños, una enfermedad que agarre… Lo bueno que comen adentro, pero pues como quiera mete el olor para adentro. Eso no es justo, ya uno está fastidiado porque habla y habla y no vienen, no responden la llamada que uno hace.”

La vecina también explicó que el problema representa una dificultad para los menores que diariamente acuden a clases, pues tienen que caminar entre las zonas afectadas.

“Yo por los niños, los niños pasan por el mugrero, los niños se llegan a caer. Todo el día, todo el día, todo el día. Hay clases en la tarde. A ver si hay alguna solución porque pues ya estamos bien enfadados, fastidiados con el olor. Acá en Camino Real también ya tiene como cuánto, yo creo como unos seis meses, siete meses, y tampoco no hay solución de nada.”

Los vecinos aseguraron que existen más alcantarillas con problemas en calles cercanas y que los malos olores los han obligado a mantener cerradas puertas y ventanas, pese a las altas temperaturas.

Ante esta situación, hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que atienda los reportes y realice una reparación definitiva de la red de drenaje, principalmente en los puntos ubicados frente a los planteles educativos.