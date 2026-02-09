Denuncian fuga en alcantarilla en colonia Hidalgo, Monterrey

Vecinos de la colonia Hidalgo, en Monterrey, denunciaron que desde hace más de siete meses enfrentan afectaciones derivadas de una fuga en una alcantarilla, situación que ha generado problemas sanitarios y daños a vehículos que circulan por la zona.
Fuga genera malos olores y afecta actividades diarias
Habitantes del sector señalaron que el agua estancada ha provocado olores desagradables, lo que impacta directamente en sus actividades cotidianas y condiciones de salubridad.
Baches y accidentes por fuga en alcantarilla
De acuerdo con los vecinos, la acumulación de agua también ha originado baches que representan un riesgo para automovilistas y peatones, provocando daños en unidades y accidentes.
Entre los incidentes reportados se encuentra el caso de un menor que circulaba en bicicleta y cayó en uno de los hundimientos generados por la fuga.
“Los carros se han terminado ponchando por lo mismo que aunque los baches no se ven, no alcanzan a percibir, entonces tienes que estar pasando con cuidado o hay carros que no lo toman en cuenta y terminan ponchados. También hay personas que toman esta calle para sacar la vuelta al tren y caen los baches”.
Vecinos exigen intervención de autoridades
Ante esta problemática, los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para reparar la alcantarilla y evitar mayores riesgos para la población.
“Ya estamos hartos, o sea no nos han dado una solución, con esto no se puede vivir es algo antihigiénico, pelea también nuestra salud o sea todo esto estamos respirando todo el tiempo no puede ser eso no está bien no está correcto”.