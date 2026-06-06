Denuncian fuga de drenaje que lleva siete meses sin ser atendida

Vecinos afectados señalaron que la situación ha llegado a tal grado que se ven obligados a cerrar las ventanas de sus viviendas para evitar los olores

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Habitantes de la colonia Carmen Romano, en la zona de Fomerrey 27, denunciaron una fuga de drenaje que, aseguran, lleva al menos siete meses sin ser resuelta y que ha provocado malos olores, afectaciones a la salud y problemas de movilidad para quienes viven en el sector.

La problemática se registra sobre la calle Libaneses, donde aguas residuales recorren varios puntos de la vialidad, generando un ambiente insalubre para las familias que habitan la zona.

“Es puro drenaje ya viste, y ahorita es poquito, hay veces que está peor, yo ya me he enfermado de la tos, de los ojos, está imposible”, relató doña Mari, una de las vecinas afectadas.

Los habitantes señalaron que la situación ha llegado a tal grado que se ven obligados a mantener cerradas las ventanas de sus viviendas para evitar los olores que emanan de las aguas negras.

Además, algunos vecinos optan por desplazarse por las vías del tren para llegar a sus hogares, arriesgando su integridad física con tal de evitar caminar entre los charcos de aguas residuales.

“Ahorita nos tenemos que pasar por aquí arriba, porque toda la calle es igual; aparte del mal olor hasta allá se hace, no hay por dónde pasar”, comentó otra residente.

La acumulación del agua también ha comenzado a afectar propiedades particulares. Don Onorio explicó que tuvo que instalar por su cuenta una tubería de aproximadamente 20 metros para desalojar el agua que permanece estancada frente a su domicilio desde hace dos semanas.

“No se puede más, mi miedo es que el agua se meta a mi casa, por eso a cada rato tengo que drenar, a cada rato”, expresó.

De acuerdo con los vecinos, el reporte incluso habría sido cerrado por las autoridades correspondientes pese a que el problema continúa presente, por lo que hicieron un llamado urgente al municipio de San Nicolás y a Agua y Drenaje de Monterrey para que atiendan de manera definitiva la fuga y eviten mayores afectaciones a la comunidad.