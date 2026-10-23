Denuncian fuga de aguas negras y baches en avenida de Guadalupe

Vecinos de Guadalupe denuncian una obra inconclusa de Agua y Drenaje que causa fugas de aguas negras y baches desde hace seis meses.

Automovilistas y habitantes denunciaron una obra inconclusa de Agua y Drenaje de Monterrey que ha provocado una fuga de aguas negras y baches de grandes dimensiones sobre la avenida San Sebastián, en su cruce con la calle Valle del Fuerte, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los vecinos del sector, el problema tiene poco más de seis meses sin ser atendido, pese a los múltiples reportes que aseguran haber realizado ante las autoridades correspondientes.

La constante presencia de aguas residuales ha debilitado la carpeta asfáltica, ocasionando hundimientos y baches que afectan la circulación vehicular en ambas vialidades.

Los afectados señalaron que varios automóviles han resultado dañados al caer en estos desperfectos, por lo que temen que la situación pueda derivar en más accidentes.

Ante esta problemática, los habitantes hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que atienda la fuga, repare los daños en el pavimento y concluya los trabajos pendientes, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a quienes transitan por la zona.