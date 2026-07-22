Denuncian fuga de aguas negras sin reparar en La República

Esta problemática preocupa a los colonos, pues temen que algún niño pueda caer dentro de la zanja, así como esta es hogar de miles de mosquitos

Vecinos de la colonia La República, en la zona sur de Monterrey, llevan más de cinco meses sufriendo debido a una fuga de aguas negras sin reparar.



Fue hace menos de un mes que Agua y Drenaje acudió para brindar la reparación de la fuga, sin embargo, no se concluyó, pues la fuga continúa, así como una zanja que acumula agua.



“Tiene más o menos unos 45 meses que lo dejaron así. ¿Qué es lo que le dijeron? Una fuga, pues ahí se ve que es una fuga de agua, pero ahí están los de agua de drenaje y ya no vinieron, destaparon, dejaron así y pues ya no vinieron”



Esta problemática preocupa a los colonos, pues temen que algún niño pueda caer dentro de la zanja, así como esta es hogar de miles de mosquitos y también emite malos olores.

“Sí, hace mucho criadero de zancudos, y pues los niños pasan en la noche o cualquier día y es un peligro que se puedan caer”



Ante esto, piden a las autoridades correspondientes arreglarlo cuanto antes, evitando así que pase una tragedia.



“Que vengan y lo tapen y que arreglen el problema de la fuga porque ya tiene ratito ahí se ve que está, que ya tiene tiempo la fuga de agua, ya está todo verde, huele mal también. Entonces, sí, eso, llamado a las autoridades para que lo reparen”