Denuncian fuga de aguas negras sin atender en centro de Monterrey

Los afectados señalaron que ya realizaron los reportes correspondientes ante las autoridades, sin embargo, no han recibido respuesta alguna

Transeúntes y locatarios del centro de Monterrey denunciaron una fuga de aguas negras que se localiza en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Colegio Civil, la cual aseguran lleva al menos dos meses sin ser atendida.

De acuerdo con habitantes y comerciantes de la zona, el problema ha generado afectaciones directas a los negocios, principalmente a quienes se dedican a la venta de frutas y verduras, así como a los peatones que diariamente transitan por el sector.

El sitio se encuentra mayormente encharcado por aguas negras, situación que ha provocado la presencia constante de moscas, además de malos olores, lo que agrava las condiciones de salubridad en el área.

Los afectados señalaron que ya realizaron los reportes correspondientes ante las autoridades, sin embargo, no han recibido respuesta alguna, por lo que solicitaron una pronta intervención para evitar mayores riesgos a la salud y al comercio del primer cuadro de la ciudad.