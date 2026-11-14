Denuncian fuga de aguas negras en Pedregal de Santo Domingo

Habitantes reportaron encharcamientos de aguas residuales y malos olores en el cruce de la avenida Roberto Espinoza Cruz y Teófilo Martínez.

Vecinos de la colonia Pedregal de Santo Domingo reportaron una fuga de aguas negras que desde hace dos meses afecta el cruce de la avenida Roberto Espinoza Cruz, entre las calles Teófilo Martínez y Pedro Perales.

El problema ha provocado encharcamientos de aguas residuales y malos olores que afectan a quienes viven y transitan por el sector.

Además, aseguran que ya empieza a afectar a los comercios que se encuentran en la vía pública, debido a que los vecinos optan por no acercarse al lugar.

Los habitantes señalan que la situación persiste sin una solución, por lo que solicitan la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey, organismo responsable de atender el servicio de drenaje, para reparar la fuga y evitar mayores afectaciones.