Denuncian fuga de aguas negras en Laderas del Mirador

Vecinos de la colonia Laderas del Mirador, en el municipio de Monterrey, denunciaron una fuga de aguas negras que permanece desde hace poco más de una semana, generando encharcamientos y malos olores en la zona.
El problema se registra sobre la calle Paseo del Acueducto, en su cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, donde las aguas negras brotan y se acumulan sobre la vialidad.
Habitantes señalan que la situación representa una condición insalubre para quienes viven y transitan por el sector, además de generar malos olores que afectan a la zona.
Ante esta situación, los vecinos pidieron la intervención de Agua y Drenaje para atender la fuga y realizar las reparaciones necesarias.