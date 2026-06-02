Denuncian fuga de aguas negras en la colonia Moderna

Habitantes del sector señalaron que la acumulación constante de aguas negras ha provocado el deterioro del pavimento y representa un foco de infección

Vecinos de la colonia Moderna, en Monterrey, denunciaron una fuga de aguas negras que desde hace más de tres meses permanece sin ser atendida y que ya ha provocado un hinchamiento considerable en la vía pública.

El problema se localiza en una alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Camelia y Palma, donde las aguas negras brotan de manera constante y se extienden por al menos cinco cuadras del sector.

Habitantes de la zona aseguraron que, pese al tiempo transcurrido, la fuga no ha sido reparada, lo que ha generado olores insoportables, afectaciones a la movilidad y riesgos sanitarios para quienes transitan y viven en el área.

Además, señalaron que la acumulación constante de aguas negras ha provocado el deterioro del pavimento y representa un foco de infección, especialmente para niños y adultos mayores.

Los vecinos hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que acuda a la brevedad a resolver la situación, ya que hasta el momento no se ha informado sobre trabajos de reparación ni sobre el estatus de la atención al reporte.