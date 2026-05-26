Denuncian fuga de aguas negras de meses en San Nicolás

Por: Humberto Salazar 25 Mayo 2026, 20:33 Compartir

Vivir en estas condiciones se ha vuelto complicado, ya que los olores son constantes y el agua estancada atrae insectos y suciedad.

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Vecinos denunciaron una fuga de aguas negras que lleva más de tres meses sin ser atendida, la cual afecta a la colonia Estancia Minera, sobre la calle Mina de Oro, en el municipio de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con los habitantes, la fuga recorre prácticamente toda la calle, generando grandes charcos de agua contaminada, además de fuertes malos olores y focos de insalubridad, lo que representa un riesgo para la salud de quienes viven en la zona. “Es una cosa horrible porque están los olores que no se aguantan y nos cansamos de hablarle a agua y drenaje. Nunca nos contestan”, comentó Hortencia Salazar, habitante del sector. Además señaló que vivir en estas condiciones se ha vuelto complicado, ya que los olores son constantes y el agua estancada atrae insectos y suciedad, afectando a la comunidad. “Mis hijos Y todos convivimos aquí los fines de semana, no hemos podido por esto, porque no se aguanta, no podemos asar una carne, no podemos hacer nada”, enfatizó. Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema lo antes posible y se repare la fuga, pues aseguran que la situación empeora con el paso de los días.