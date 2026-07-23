Denuncian fuga de aguas negras con tres semanas en Guadalupe

Habitantes de la colonia Fuentes de San Miguel, en el municipio de Guadalupe, denunciaron una fuga de aguas negras que, aseguran, lleva al menos tres semanas sin ser reparada, pese a los reportes realizados ante Agua y Drenaje de Monterrey.
De acuerdo con los vecinos, el derrame se localiza sobre la avenida Guadalajara, en el cruce con Torre de San Miguel, y el agua residual recorre la vialidad de norte a sur, afectando varias calles del sector.
Los habitantes señalaron que la fuga ya provocó que la calle Tulipán, en su cruce con Loma Baja, se encuentre cubierta de lodo y aguas residuales, lo que representa un riesgo para peatones y automovilistas, además de generar malos olores e insalubridad.
Aunque personal de Agua y Drenaje acudió previamente al lugar, los vecinos afirman que el problema no fue solucionado, por lo que hicieron un nuevo llamado a la dependencia para que atienda de manera definitiva la fuga y evite mayores afectaciones en la colonia.