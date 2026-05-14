Denuncian fuga de agua negra en Praderas de San Roque

Hace 23 días cuando el drenaje colapsó por completo, los residentes reportaron la falla a las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey.

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Han sido 23 días de soportar el olor fétido de agua negra al colapsar el drenaje que cruza la colonia Praderas de Guadalupe.

Vecinos de las calles Lince, Búfalo, Oso y Venado, han soportado los olores y materialmente el Río de aguas negras que recorren la calle.

Hace 23 días cuando el drenaje colapsó por completo, los residentes reportaron la falla a las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey.

En tres ocasiones cuadrillas de esta dependencia acudieron al lugar.

Pero abrieron la tapa de la alcantarilla, revisaron, caminaron la cuadra y se retiraron sin que hasta el momento hayan solucionado el problema.

“Lo reportamos desde que la falla comenzó, de eso ya hace 23 días y es fecha que el problema se agudiza”, dijo uno de los vecinos.

El agua negra ha avanzado a través de por lo menos cuatro cuadras dejando a su paso mal olor, criadero de zancudos y moscas.