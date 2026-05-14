Denuncian fuga de agua negra en Praderas de San Roque

Han sido 23 días de soportar el olor fétido de agua negra al colapsar el drenaje que cruza la colonia Praderas de Guadalupe.
Vecinos de las calles Lince, Búfalo, Oso y Venado, han soportado los olores y materialmente el Río de aguas negras que recorren la calle.
Hace 23 días cuando el drenaje colapsó por completo, los residentes reportaron la falla a las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey.
En tres ocasiones cuadrillas de esta dependencia acudieron al lugar.
Pero abrieron la tapa de la alcantarilla, revisaron, caminaron la cuadra y se retiraron sin que hasta el momento hayan solucionado el problema.
“Lo reportamos desde que la falla comenzó, de eso ya hace 23 días y es fecha que el problema se agudiza”, dijo uno de los vecinos.
El agua negra ha avanzado a través de por lo menos cuatro cuadras dejando a su paso mal olor, criadero de zancudos y moscas.