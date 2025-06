Denuncian fraude de agencia de viajes; reclaman más de 1 mdp

Múltiples familias se han visto afectadas por una agencia de viajes ubicada en un centro comercial en el municipio de Juárez, siendo un total de 29 casos los cuales suman un total de 140 personas afectadas y más de 1 millón de pesos invertidos en viajes que nunca ocurrieron o quedaron a medias.

Esta agencia se trata de Tournée Tours quien en sus redes comenta que cuentan con 6 años en este negocio y afirma estar certificados por la Secretaria de Turismo.

Sin embargo, desde hace unos meses, personas que han organizado sus viajes con la agencia han denunciado irregularidades.

Al momento de pedir reembolso, la respuesta de los encargados es dar una ventana de hasta 45 días para regresar el dinero, pero al pasar el tiempo, no hay respuesta y el dinero no regresa a los afectados.

Algunos casos, si se le brinda los boletos a su destino, pero posteriormente, los dejan a la deriva sin que la agencia responda.

“En septiembre contraté un paquete turístico con Adrián Lázaro Hipólito, le transferí el total, que fueron 110 mil pesos. Al llegar al aeropuerto no había transporte, me moví por mis propios medios, pagué un transporte, llegué al hotel".

"Al llegar al hotel no había reservas, el señor me mandó allá y nunca me dio ni transportes, ni hospedaje, ni vuelos de regreso. Cosas que estaban incluidas en el paquete turístico, además de una sesión de fotografías que él me iba a agendar y pues para nada”, señaló una afectada.

El caso se intensificó cuando clientes preocupados por las malas referencias, hicieron conocer sus dudas ante la agencia y la respuesta fue la cancelación de sus viajes y hasta el momento, sigue sin haber reembolso.

Múltiples afectados han realizado sus denuncias a la Fiscalía con la esperanza de que sean escuchados y puedan recuperar las grandes cantidades de dinero que invirtieron en unas vacaciones que nunca llegaron.





