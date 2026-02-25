Denuncian foco de insalubridad por basurero clandestino

Habitantes de la colonia Mirasol señalaron que personas ajenas arrojan todo tipo de desechos en la esquina donde se ubica un negocio y una antena de telefonía

Vecinos de la colonia Mirasol denunciaron la presencia de un basurero clandestino que se ha convertido en un foco de insalubridad e inseguridad al norponiente de Monterrey.

De acuerdo con los habitantes del sector, personas ajenas a la colonia utilizan de manera constante la esquina de las calles Plúmbago e Imposta, donde se localiza un negocio y una antena de telefonía, para arrojar todo tipo de desechos, entre ellos basura doméstica, llantas, cajoneras, cartón y hasta residuos con aceite.

Los vecinos señalaron que, pese a que las autoridades municipales han acudido en repetidas ocasiones a realizar labores de limpieza, el problema persiste, ya que el sitio vuelve a ser utilizado como tiradero ilegal pocos días después de cada intervención.

Incluso, frente a este punto se ubica un corredor verde, el cual ha sido limpiado de manera constante por personal del municipio; sin embargo, el basurero clandestino reaparece debido a la falta de vigilancia y a la poca conciencia ciudadana.

Ante esta situación, los habitantes del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la vigilancia y aplicar sanciones a quienes tiren basura en la vía pública, así como a la ciudadanía para fomentar una cultura de higiene y responsabilidad ambiental, con el fin de evitar que este punto continúe representando un riesgo para la salud y la seguridad de la comunidad.