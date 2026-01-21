Denuncian foco de insalubridad e inseguridad en Jardín Español

Los vecinos señalaron que en el lugar se concentran personas en situación de calle, algunos únicamente van de paso, mientras que otros se establecen en el sitio

Vecinos de la colonia Jardín Español denunciaron un grave foco de insalubridad e inseguridad en un terreno ubicado sobre la calle Garcilazo de la Vega número 117, el cual se encuentra abandonado y en condiciones de total deterioro.

De acuerdo con los habitantes del sector, la vivienda quedó en ruinas tras el fallecimiento de los propietarios y actualmente uno de los hijos habría permitido la acumulación descontrolada de basura, entre la que se encuentran colchones, plásticos, objetos diversos y escombro, generando un ambiente insalubre.

La situación ha provocado la proliferación de fauna nociva, como ratas y tlacuaches, además de la presencia de perros en malas condiciones, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Los vecinos señalaron que en el lugar se concentran personas en situación de calle, estimando que varias personas transitan o permanecen en el terreno de manera intermitente.

Aunque el municipio de Monterrey ya ha intervenido en ocasiones para retirar escombro que incluso invadía la vía pública, los denunciantes aseguran que el problema persiste, ya que las personas vuelven a ingresar carritos de supermercado llenos de basura y desechos, acumulándolos nuevamente.

Los residentes manifestaron su temor por la seguridad, ya que aseguran que en el sitio se consume alcohol y presuntas sustancias ilícitas, lo que incrementa el riesgo de incidentes, especialmente porque en los alrededores hay viviendas habitadas, materiales inflamables y constante tránsito de niños y niñas.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que se aplique una sanción o multa económica a los responsables del predio, y se garantice la limpieza permanente del terreno, a fin de evitar una posible tragedia y recuperar la seguridad en la zona.