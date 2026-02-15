Denuncian foco de basura y riesgo de incendio en Guadalupe

Señalan que en el lugar suelen registrarse incendios provocados y dentro de los cuartos habría material altamente inflamable

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos del municipio de Guadalupe denunciaron un severo acumulamiento de desechos sobre calle La Playa, situación que aseguran se ha prolongado por casi dos años sin una solución definitiva.

De acuerdo con los habitantes del sector, la vivienda es ocupada por personas que constantemente sacan basura a la vía pública.

Además, señalan que en el lugar suelen registrarse incendios provocados y dentro de los cuartos habría material altamente inflamable, lo que incrementa el temor de que el fuego pueda salirse de control y afectar a casas aledañas.

“No son malos pero siempre, siempre hay basura; ya hay muchos animales y se meten a mi casa”, comentó Blanca, una de las vecinas afectadas.

Impacto a comerciantes y peatones

La problemática también impacta a comerciantes de la zona. Monse, quien vende hamburguesas, relató que incluso ha tenido que suspender actividades.

“Hace mucho que no abro porque estaba atendiendo y había personas afuera fumando y me afecta mi negocio”, explicó.

Otro residente, Horacio, decidió tomar una pala para retirar parte de los desechos de la banqueta y permitir el paso de sus nietos al salir del kínder.

“No es justo porque los niños no pueden pasar y se bajan a la calle y puede ocurrir un accidente, ¿quién nos va a ayudar?”, expresó.

Limpiezas temporales sin solución permanente

Los colonos añadieron que, aunque en ocasiones acuden cuadrillas municipales para limpiar, el acumulamiento regresa a los pocos días.

Mientras tanto, la basura continúa obstruyendo la banqueta y parte de la circulación vehicular, además de representar un riesgo sanitario y de seguridad para la comunidad.