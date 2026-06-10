Denuncian falta de luz en jardín de niños de San Nicolás

De acuerdo con madres de familia, la situación comenzó luego de que un transformador se incendiara, lo que ocasionó daños en el cableado eléctrico del plantel

Padres de familia del jardín de niños José María Marroquí denunciaron que el plantel permanece sin servicio de energía eléctrica desde hace más de dos semanas, sin que las autoridades correspondientes hayan atendido la problemática.

El preescolar se localiza en la colonia Los Ángeles, primer sector, en el cruce de la avenida Los Pinos con las calles Venecia y Madrid, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con madres de familia, la situación comenzó luego de que un transformador se incendiara, lo que ocasionó daños en el cableado eléctrico que no fueron reparados de manera adecuada, provocando constantes interrupciones en el suministro.

La falta de electricidad ha generado afectaciones a los aparatos electrónicos del plantel y ha obligado a los alumnos a tomar clases en medio de altas temperaturas, sin ventiladores ni aire acondicionado para mitigar el calor.

Ante esta situación, los padres hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que acuda al lugar y solucione a la brevedad la falla, ya que aseguran que la integridad y bienestar de los menores se ve comprometida.