Denuncian en Profepa uso de tablas antiosos con clavos

Por: José Luis Marroquín 28 Septiembre 2026, 12:06 Compartir

El activista José Daniel Borrego presentó la denuncia al señalar que la acción hecha por la Unión de Colonos Olinalá AC es un delito federal

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La presunta entrega de tablas con clavos para ahuyentar osos en la colonia Olinalá, en San Pedro, ya fue denunciada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El activista José Daniel Borrego presentó la denuncia al señalar que la acción hecha por la Unión de Colonos Olinalá AC es un delito federal establecido en el artículo 420 del Código Penal. “Vengo aquí a pedirle a la Profepa que investigue este caso, que hagan una evaluación de si hay una violación directa a la ley”. “A mí me parece una salvajada total… que me den las gracias por venir a denunciar porque esas tablas no solo son un peligro para sus osos sino para sus propios hijos, para las personas de la tercera edad”. Borrego precisó que, aunque se suspendió la entrega de las tablas, la Profepa debe establecer una sanción contra quien resulte responsable. “Es como si encuentras un ladrón en tu casa y el ladrón te dice ‘sabes qué, me arrepentí de robar, te devuelvo tus cosas, me voy a mi casa”, que procede lo van a dejar ir, claro que no, ahí hay claramente la configuración de un delito y se debe sancionar y recomendar que no se daba volver a hacer”, indicó. El activista coincidió en que los vecinos deben aprender a convivir con la especie, debido a que los humanos son los invasores de la zona no al revés.