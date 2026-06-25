Denuncian en FGR a policías y escoltas de alcalde de El Carmen

El dirigente municipal del PVEM en El Carmen aseguró que los 'guaruras' señalados aparecen en el video cuentan con armas de fuego

Por el hecho de que policías municipales y escoltas de Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen, han portado armas de manera ilegal, el dirigente municipal del PVEM, Rodolfo Peña Martínez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del edil.

La delegación de la FGR dio entrada a la denuncia en donde se establece que los funcionarios públicos no tienen permiso de porte reglamentario de este tipo de armamento.

“Tampoco los escoltas del alcalde cuentan con el permiso correspondiente, de acuerdo con información que tienen los regidores del cabildo de El Carmen”, declaró Peña Martínez.

El dirigente municipal del PVEM en El Carmen aseguró que los “guaruras” señalados aparecen en el video en donde De la Maza agrede a Giovani, exempleado de la taquería Focos Amarillos.

“Estos escoltas traen armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero sin el permiso legal obligatorio, y así andan amenazando ciudadanos no solo de El Carmen, sino de otros municipios, y eso no se debe tolerar”, agregó.

Según el líder del PVEM, la acción de los escoltas pudiera configurarse en un delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por esta razón, consideró indispensable que esta Fiscalía investigue la legalidad de la portación de dichas armas y determine la probable responsabilidad penal de quienes participaron en los hechos.

Alcalde amenaza a dirigente político

El dirigente municipal del PVEM, Rodolfo Peña Martínez, informó que ha recibido amenazas por parte de Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen.

Según el líder del partido, las amenazas han llegado vía WhatsApp.