Denuncian drenajes colapsados y hundimientos en Cadereyta

Habitantes de las colonias Encinos y Fomerrey exigieron la reparación de fallas de drenaje sanitario ante los severos riesgos a la salud.

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Entre aguas negras y enormes hundimientos viven habitantes de las colonias Encinos y Fomerrey, en Cadereyta, quienes denuncian problemas de drenaje que llevan más de un mes sin solución.

De acuerdo con un reporte ciudadano, en la calle Naranjo, de la colonia Encinos, las aguas residuales se regresan al interior de las viviendas, mientras que los hundimientos han provocado que algunos vehículos queden atrapados en los hoyos.

En Fomerrey, el drenaje brota sobre una calle por donde transitan estudiantes de una escuela, lo que preocupa a los vecinos por el riesgo sanitario.

Los afectados aseguran que Agua y Drenaje ya acudió a revisar, pero no regresó, pese a los múltiples reportes realizados al municipio.

Por ello, exigieron a las autoridades atender las fallas antes de que ocurra algún accidente.