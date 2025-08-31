Denuncian drenaje desbordado en Rincón de los Cristales

Vecinos de la colonia Rincón de los Cristales, en Apodaca, denunciaron que desde hace tiempo el drenaje sanitario inunda calles y banquetas.

Vecinos de la colonia Rincón de los Cristales, en el municipio de Apodaca, denunciaron que desde hace tiempo el drenaje sanitario inunda calles y banquetas, y ya está colapsando al interior de los hogares.

La insalubridad y los pestilentes olores hacen crisis a la altura del número 671 de la calle Zapoteca, casi cruz con Vicente Guerrero, en el segundo sector.

Han hecho caso omiso, no han venido a arreglar, ya se inundó aquí, se inundó la avenida, y todos los días el olor y las infecciones. A mí ya se me llegó a salir en el baño, incluso quisimos hablarle a un particular que viniera, pero nos dijo que este problema es de Agua y Drenaje que tienen que venir ellos directamente porque no nada más es aquí enfrente, de aquél lado, también de aqui, al lado, ya ha habido fugas, dijo una madre de familia.

Ya se comunicaron a Agua y Drenaje de Monterrey, generando los siguientes números de reportes:

-05000 0493 633

-05000 0502 679 y

-05000 0502 680.

Esos reportes fueron levantados el 24 de octubre y 10 de noviembre.

Las madres de familia le suplicaron a Agua y Drenaje de Monterrey resolverlo inmediatamente.

El baño es como de dos escalones y a veces hasta pasa los dos escalones, de lo mismo que el agua se bota". Ese problema es de años, de hecho esta semana empezó con una casa, que es la de la esquina, y luego fueron varias casas que se fueron botando. (El drenaje que viene de la calle) se tapa y es donde se regresa todo y se empieza a botar en las casas, expresó otra madre de familia.

Urge que Agua y Drenaje de Monterrey resuelva el problema.