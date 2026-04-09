Denuncian daños en asfalto en colonia Colibrí

Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se realicen las reparaciones necesarias y se eviten mayores afectaciones

Vecinos de la colonia Colibrí, tercer sector, en el municipio de Guadalupe, reportaron el reblandecimiento de la carpeta asfáltica sobre la calle Privadas de Ruiseñor.

De acuerdo con los habitantes del sector, bajo la vialidad se localizan tuberías de agua potable y drenaje de Monterrey, las cuales presuntamente presentan fugas, situación que habría provocado el deterioro del pavimento.

Señalaron que esta condición ha complicado el tránsito vehicular y el estacionamiento en la zona, además de que ya se han registrado diversos daños a automóviles, tanto en la carrocería como en las llantas.

Ante esta problemática, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se realicen las reparaciones necesarias y se eviten mayores afectaciones.